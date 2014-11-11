欧洲汇市：瑞郎兑欧元扩大涨势触及26个月高位，接近1.20汇率上限

交易商指出买单在1.2017至1.2020之间蓄积，这可能将限制瑞郎涨势。

由于瑞士11月30日即将进行公投，该公投旨在防止瑞士央行出脱黄金持仓，迫使其在资产中至少持有20%的黄金，投机客正在瞄准央行的设定的瑞郎上限。(完)