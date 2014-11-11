版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 19:38 BJT

日本经济：首相安倍晋三称，上月央行放宽政策是及时的决定

路透北京11月11日 - 日本首相安倍晋三周二表示，日本央行上月决定扩大货币刺激规模是及时的，可能是央行内部谨慎讨论的结果。

“我希望日本央行继续努力以实现2%的通胀率目标。政府将竭尽全力来确保结束通缩，与央行密切配合，”安倍晋三在北京亚太经合组织(APEC)峰会的午后会议上表示。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐