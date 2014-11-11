日本经济：首相安倍晋三称，上月央行放宽政策是及时的决定

路透北京11月11日 - 日本首相安倍晋三周二表示，日本央行上月决定扩大货币刺激规模是及时的，可能是央行内部谨慎讨论的结果。

“我希望日本央行继续努力以实现2%的通胀率目标。政府将竭尽全力来确保结束通缩，与央行密切配合，”安倍晋三在北京亚太经合组织(APEC)峰会的午后会议上表示。(完)