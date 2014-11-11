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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 20:01 BJT

电子产业：韩国三星电子与思爱普宣布合作计划

路透11月11日 - 韩国三星电子 宣布：

* 三星电子与思爱普宣布合作计划，面向关键产业在移动设备和可穿戴设备上推出创新性的企业解决方案

* 称与思爱普的合作预计会帮助建立基于三星移动产品的企业移动性生态系统

* 称与思爱普的合作预计有利于零售业，可以实现随行支付
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