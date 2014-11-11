版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 19:51 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受马币下跌和产量下降预期支撑

路透吉隆坡11月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二收高，交易员表示之前马币(林吉特)跌至四年低点以及本月马来西亚棕榈油产出预计减少，是棕榈油上涨的原因。

一家当地经纪商的交易员表示，之前对棕榈油贸易商的一项调查显示，11月1-10日马来西亚棕榈油产出或较前月同期下降约5-10%。

该交易员说：“马币走弱是催化剂。”

马币兑美元 一度跌0.5%至3.3470，创下2010年5月来最低。

马来西亚指标1月棕榈油合约 收盘上涨1.2%，至每吨2,262马币(林吉特)(676美元)。

总成交量为37,339口，高于35,000口的均值。

印尼棕榈油协会(Indonesian Palm Oil Association)周二表示，该国2015年棕榈油产量增幅将仅略高于3%，不到今年7%增幅的一半，因苏门答腊主产区持续乾旱。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐