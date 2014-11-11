国际油市：亚洲380-CST燃料油升水创下逾一年最高增幅，因买盘强劲

路透新加坡11月11日 - 380-cst船用燃料油较船货价格升水周二每吨上涨2.07美元，创下去年10月以来最高涨幅，因现货交易中买盘强劲，而卖家惜售。

380-cst燃料油的11月/12月跨月价差周二涨至每吨3.75美元，高于周一的2.50美元。

这些市场走强迹象在预期之中，因丹麦宝运石油(OW Bunker)周五宣布破产之后，导致一些买家寻求替代货源，而在当前环境下，供应商对于提供信贷非常谨慎。

“目前市场处于人为的高位，”新加坡一交易商称。

现货市场有一笔交易达成。

嘉能可向KIB Energy出售2.3万吨180-cst燃料油，12月3-7日装运，每吨较新加坡11月现货报价升水1.50美元。(完)

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