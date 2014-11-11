国际油市：亚洲贸易商将焦点移至柴油和航煤定期供给谈判

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡11月11日 - 行业消息人士称，亚洲贸易商将焦点转向亚洲和中东的定期谈判，一些合约以较今年更低的价格达成。
业界消息称，科威特国家石油公司(KPC)已完成与买家的2015年柴油定期供给协议，价格为离岸价(FOB)每桶较中东报价升水1.30美元，较2014年的价格低42%。
KPC还以每桶较中东报价升水1.80美元的价格完成了2015年航煤协议的谈判。
阿布扎比国家石油公司敲定了2015年1-12月的航煤谈判，价格为每桶较中东报价升水1.90美元。
买家包括道达尔，BP、三井、Petrobras和阿联酋国家石油公司，但尚不能证实。
一位行业消息人士称，数量也不能立即证实，但可能会与2014年的相同。
在亚洲，台塑的航煤和柴油出售谈判也处在最后阶段，韩国的S-Oil也启动了定期谈判，通过招标出售明年每月最多100万桶的含硫10ppm和500ppm的柴油。
新加坡有两笔柴油交易和一笔航煤交易达成。
壳牌以每桶较12月1-5日新加坡平均报价升水1.65美元向BP出售25万桶含硫为10ppm的柴油，船期为11月30日-12月4日。
BP以每桶较12月3-9日新加坡平均报价每桶贴水0.20美元从Lukoil购买15万桶含硫为500ppm的柴油，船期为12月1日-5日。
壳牌以每桶较11月12-18日新加坡平均报价每桶贴水0.20美元从BP购买10万桶航煤，船期为11月29日-12月3日。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
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