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市场报道 | 2014年 11月 11日 星期二 23:01 BJT

美国热股：苹果计划进军企业服务领域，盘初股价小跌

路透11月11日 - 两名消息人士称，美国苹果公司 启动迄今为止最为激进的针对企业领域的扩张计划，聘请专门的销售团队与花旗集团 等潜在客户洽谈，同时与约十几个软件开发商合作。

在周二盘初交易中，苹果股价小跌0.25%，报108.56美元。(完)
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