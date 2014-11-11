国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至28个月低点

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡11月11日 - 亚洲石脑油裂解价差连续第二日下滑，达到每吨36.10美元的28个月低点，因一些买家在供给过剩和布兰特原油下滑的背景下选择退而观望。
交易员表示，此前曾买入逾30万吨11月下半月至12月上半月石脑油的联合石化，可能推迟了购买12月下半月的石脑油。
其此前曾招标购买12月下半月的石脑油，但交易员表示可能没有授标。
一位北亚的交易员说：“现在没人知道石脑油的底部是多少。石脑油一直在随着原油下跌。”
菲律宾的JG Summit入市求购5万吨12月下半月石脑油。招标已结束，但一直到周三有效。
日本政府敦促国内石化厂商主动关闭或削减更多的乙烯产能，以应对国内塑料和合成纤维需求下降和外国廉价供给涌入的局面。
新加坡有三笔现货交易达成。
伊藤忠商事从BP买入1月下半月石脑油，价格为每吨655美元。
壳牌以每桶92美元向Gunvor和托克各出售一艘95号汽油船货，船期分别为12月1-5日和12月7-11日。(完)
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(编译 王洋; 审校 张涛)
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