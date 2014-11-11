国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至28个月低点

路透新加坡11月11日 - 亚洲石脑油裂解价差连续第二日下滑，达到每吨36.10美元的28个月低点，因一些买家在供给过剩和布兰特原油下滑的背景下选择退而观望。

交易员表示，此前曾买入逾30万吨11月下半月至12月上半月石脑油的联合石化，可能推迟了购买12月下半月的石脑油。

其此前曾招标购买12月下半月的石脑油，但交易员表示可能没有授标。

一位北亚的交易员说：“现在没人知道石脑油的底部是多少。石脑油一直在随着原油下跌。”

菲律宾的JG Summit入市求购5万吨12月下半月石脑油。招标已结束，但一直到周三有效。

日本政府敦促国内石化厂商主动关闭或削减更多的乙烯产能，以应对国内塑料和合成纤维需求下降和外国廉价供给涌入的局面。

新加坡有三笔现货交易达成。

伊藤忠商事从BP买入1月下半月石脑油，价格为每吨655美元。

壳牌以每桶92美元向Gunvor和托克各出售一艘95号汽油船货，船期分别为12月1-5日和12月7-11日。(完)

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