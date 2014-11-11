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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 20:40 BJT

美国数据：10月NFIB小企业信心指数上升0.8点至96.1

26%的企业所有者表示计划进行资本支出，这是自2008年初以来的次高值，显示企业支出前景乐观。

24%的所有者报告称有空位无法填补，较9月增加3个百分点。

NFIB经济学家William Dunkelberg谈到就业数值时表示：“历史上看，这么高的数值仅仅发生在强劲增长的时期。”

不过有更多企业主表示获利在下降。(完) (编译 王洋; 审校 张涛/于春红)
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