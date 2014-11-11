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市场报道 | 2014年 11月 11日 星期二 23:00 BJT

美国热股：微软将推出首款LUMIA手机，盘初股价小跌

路透11月11日 - 微软 表示，本月将以可接受的价格在其主要市场推出Lumia 535智能手机；在收购诺基亚手机业务几个月后，微软放弃了诺基亚品牌。

在周二盘初交易中，微软股价下滑0.4%，报48.70美元。(完)
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