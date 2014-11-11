版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 11日 星期二 23:01 BJT

美国热股：云服务提供商Rackspace Hosting季度营收增幅高于预期

路透11月11日 - 云服务提供商Rackspace Hosting 公布季度营收增长18.3%，增幅优于预期，因市场对其云管理和主机托管服务需求增加。

在周二早盘交易中，该公司股价大涨10.26%，报41.15美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐