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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 21:50 BJT

欧洲情势：德国总理梅克尔称目前未计划对俄罗斯实施进一步制裁

路透柏林11月11日 - 德国总理梅克尔周二称，目前未计划对俄罗斯采取进一步经济制裁措施，并称她对停火协议被撕毁以及亲俄武装分子举行选举感到不快。(完)
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