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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 21:33 BJT

俄罗斯央行：将通过外汇互换限制卢布流动性

路透莫斯科11月11日 - 俄罗斯央行周二表示，通过暂时削减外汇互换操作规模至等值每日20亿美元来限制银行的卢布流动性。

该限制设定期限从11月12日至11月30日。

“之后，央行将评估通过互换操作提供的卢布流动性数量，会结合汇市的状况，”俄罗斯央行在一份声明中称。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)
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