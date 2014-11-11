美国热股：阿里巴巴“双11”网购节成交超去年，早盘股价急跌1.9%

路透11月11日 - 近三分钟客户网上购物就超过10亿元人民币，这是中国互联网巨头阿里巴巴 发起的“双11”(11月11日)天猫网购节刚揭幕的场景，显示电子商务正越来越多渗入消费者的日常生活，网购成交日益扩大。而今年与以往不同的是，双11购物节由中国走向了全球。