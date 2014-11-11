版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 21:34 BJT

路透调查：英央行料下修经济成长预估，首次升息推迟至2015年第二季

路透伦敦11月11日 - 周二公布的路透调查结果显示：

* 英国经济今年料成长3.0%，2015年成长2.5%(10月16日调查分别是3.0%和2.6%)

* 英国央行首次升息料在2015年第二季，升息25基点至0.75%(10月29日调查预计在2015年第一季)

* 英国央行周三将向下修正通胀和经济成长预估。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐