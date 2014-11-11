美国个股：阿里巴巴“双11”网购节结束前几小时交易总额已达80亿美元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月11日 - 阿里巴巴 周二公布，
* “双11”网购节结束前几小时，集总交易金额(GMV)已达80亿美元；
* 11月11日北京时间晚上8:43，高达80亿美元的交易总额是通过支付宝在阿里巴巴中国和国际零售平台上结算的；
* 在80亿美元中，通过支付宝结算的移动交易总额占42.9%；
* 截至北京时间上午11:49，通过支付宝结算的交易总额超过52.9亿美元。(完)
(编译 于春红; 审校 母红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。