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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 22:14 BJT

美国个股：阿里巴巴“双11”网购节结束前几小时交易总额已达80亿美元

路透11月11日 - 阿里巴巴 周二公布，

* “双11”网购节结束前几小时，集总交易金额(GMV)已达80亿美元；

* 11月11日北京时间晚上8:43，高达80亿美元的交易总额是通过支付宝在阿里巴巴中国和国际零售平台上结算的；

* 在80亿美元中，通过支付宝结算的移动交易总额占42.9%；

* 截至北京时间上午11:49，通过支付宝结算的交易总额超过52.9亿美元。(完)

(编译 于春红; 审校 母红)
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