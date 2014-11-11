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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 05:14 BJT

韩国数据：10月进口物价同比下跌7.4%，为五个月来最小降幅

路透首尔11月12日 - 韩国央行周三公布的数据显示，10月以韩圜计进口物价较上年同期下降7.4%，为五个月来最小降幅，因韩圜兑美元走软。

韩国央行表示，10月进口物价较上年同期下降7.4%，为5月下降6.8%以来最小降幅。

各个分项指标多数降幅小于9月，或实现同比增长。原材料分项指标是唯一的例外，原材料进口价格同比回落12.8%，9月降幅为12.6%。

10月韩圜兑美元回落了1.2%，连跌第二周，因美国联邦储备理事会(FED,美联储)结束购债计划等多个因素所致。

上月以韩圜计出口物价同比下降4.1%，为2月回落3.6%以来最小降幅。

以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

*10月　　9月 8月 7月 6月

进口物价

较上年同期(%) -7.4 -8.9 -9.9 -8.6 -8.8

较上月(%) -0.9 -1.2 -0.8 -0.5 -0.1

出口物价

较上年同期(%) -4.1 -6.6 -8.6 -9.4 -10.5

较上月(%) 0.7 -0.3 0.1 0.3 -0.1 　　*有待修订(完) (编译 母红 审校 李军)
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