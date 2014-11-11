韩国数据：10月进口物价同比下跌7.4%，为五个月来最小降幅

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔11月12日 - 韩国央行周三公布的数据显示，10月以韩圜计进口物价较上年同期下降7.4%，为五个月来最小降幅，因韩圜兑美元走软。
韩国央行表示，10月进口物价较上年同期下降7.4%，为5月下降6.8%以来最小降幅。
各个分项指标多数降幅小于9月，或实现同比增长。原材料分项指标是唯一的例外，原材料进口价格同比回落12.8%，9月降幅为12.6%。
10月韩圜兑美元回落了1.2%，连跌第二周，因美国联邦储备理事会(FED,美联储)结束购债计划等多个因素所致。
上月以韩圜计出口物价同比下降4.1%，为2月回落3.6%以来最小降幅。
以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：
*10月 9月 8月 7月 6月
进口物价
较上年同期(%) -7.4 -8.9 -9.9 -8.6 -8.8
较上月(%) -0.9 -1.2 -0.8 -0.5 -0.1
出口物价
较上年同期(%) -4.1 -6.6 -8.6 -9.4 -10.5
较上月(%) 0.7 -0.3 0.1 0.3 -0.1 *有待修订(完) (编译 母红 审校 李军)
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