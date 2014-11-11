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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 41.34 +0.13 +0.32 715076

搜狐 51.13 -0.36 -0.70 157295

网易 93.85 +0.77 +0.83 481364

百度 250.34 +2.76 +1.11 3546913

台湾

台湾积体电路 22.20 -0.06 -0.27 1363708

联电 2.16 -0.01 -0.46 189389

日月光 6.09 +0.22 +3.75 179271

硅品精密 7.12 +0.17 +2.45 410772

和信超媒体 1.03 +0.01 +0.98 40442

友达 4.63 -0.21 -4.34 385649

中华电信 30.44 +0.15 +0.50 39231

台湾国际航电 55.81 +0.23 +0.41 798110

香港

中国移动 60.97 -1.71 -2.73 205325

中国联通 14.45 +0.00 +0.00 128727

中国电信 63.06 +1.17 +1.89 40588

中芯国际 5.10 +0.09 +1.80 34056

电讯盈科 6.39 +0.09 +1.36 2676

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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