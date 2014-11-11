《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月11日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 41.34 +0.13 +0.32 715076
搜狐 51.13 -0.36 -0.70 157295
网易 93.85 +0.77 +0.83 481364
百度 250.34 +2.76 +1.11 3546913
台湾
台湾积体电路 22.20 -0.06 -0.27 1363708
联电 2.16 -0.01 -0.46 189389
日月光 6.09 +0.22 +3.75 179271
硅品精密 7.12 +0.17 +2.45 410772
和信超媒体 1.03 +0.01 +0.98 40442
友达 4.63 -0.21 -4.34 385649
中华电信 30.44 +0.15 +0.50 39231
台湾国际航电 55.81 +0.23 +0.41 798110
香港
中国移动 60.97 -1.71 -2.73 205325
中国联通 14.45 +0.00 +0.00 128727
中国电信 63.06 +1.17 +1.89 40588
中芯国际 5.10 +0.09 +1.80 34056
电讯盈科 6.39 +0.09 +1.36 2676
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张荻；审校 徐文焰)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。