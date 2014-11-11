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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 06:27 BJT

《日本重要政经日程》--11月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本央行审议委员宫尾龙藏在长崎对企业领袖发表演说

0300 - 石油连盟每周例行发布原油库存数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 龚芳; 审校 徐文焰)
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