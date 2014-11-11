美国个股：阿里巴巴迎来上市后首个“双11”，销售额逾90亿美元创纪录

今年的销售数字受到“预售活动”的提振，商家早在10月15日就开始广告，接受货品订金，但直到“光棍节”当天才收取全额货款并发货。

尽管2.7万个商家透过参与阿里巴巴旗下购物网站的“光棍节”活动，增加了客户并提高了销售额，但部分商家抱怨折扣活动与业者之间惨烈的竞争压低了获利。

包括京东 、苏宁 以及沃尔玛(Wal-Mart) 旗下的1号店都投入“光棍节”促销活动，但蔡崇信看好阿里巴巴在业界一枝独秀的地位。

“我认为中国没有任何其他的公司能创造出这样的节日，”他表示。