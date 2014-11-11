美国个股：阿里巴巴迎来上市后首个“双11”，销售额逾90亿美元创纪录

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
今年的销售数字受到“预售活动”的提振，商家早在10月15日就开始广告，接受货品订金，但直到“光棍节”当天才收取全额货款并发货。
尽管2.7万个商家透过参与阿里巴巴旗下购物网站的“光棍节”活动，增加了客户并提高了销售额，但部分商家抱怨折扣活动与业者之间惨烈的竞争压低了获利。
包括京东 、苏宁 以及沃尔玛(Wal-Mart) 旗下的1号店都投入“光棍节”促销活动，但蔡崇信看好阿里巴巴在业界一枝独秀的地位。
“我认为中国没有任何其他的公司能创造出这样的节日，”他表示。
“双11网上购物节”2009年开始时，仅有27个商家参与。该公司表示，今年的购物节已经变成全球性的活动，吸引超过200个国家的消费者。(完) (编译 王丽鑫/徐文焰/陈宗琦；审校 徐文焰/杜明霞)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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