更新版 1-美国个股：阿里巴巴迎来上市后首个“双11”，销售额约93亿美元创纪录

* 阿里巴巴“双11”购物节销售额571亿元

* 移动端成交占比大幅升至42.6%

* 吸引217个国家和地区的买家参与 (新增更多细节)

路透杭州/上海11月12日 - 中国互联网巨头阿里巴巴 发起的“双11”(11月11日)天猫网购物节，全天销售额最终定格在571亿元人民币（约93亿美元），大幅超越去年水平，其中移动端成交占比提升至42.6%。

阿里巴巴公布的数据显示，今年天猫“双11”在移动端交易额达243亿元，物流订单则达到2.785亿。

而在支付最高峰时，支付宝每分钟交易达285万笔，这已是去年高峰期每分钟79万笔的逾三倍。

此外今年与以往不同的是，双11购物节由中国走向了全球，阿里巴巴的跨境购物平台首次参与双11购物节，有200多家国际商家透过天猫国际参与双11活动，另有来自217个国家和地区的买家也参与进来。

阿里巴巴在去年的“双11”销售额为350亿元人民币。

公司创始人及董事会执行主席马云周二稍早称，阿里巴巴的金融服务分支支付宝也“一定会上市”，上市地点很可能在中国。

马云随后对记者发表了简短讲话，称阿里巴巴上市后面对的压力更大、外界期望也更高，这让他有点“紧张”。

阿里巴巴在2009年把中国的“光棍节”，即11月11日变为网上购物节。

该公司后来在发掘出“双11”的商业潜力后，为这一用语申请了版权保护。

“你可以看到，中国消费者的购买力被释放出来，”阿里巴巴董事会执行副主席蔡崇信对记者表示。

今年的销售数字受到“预售活动”的提振，商家早在10月15日就开始广告，接受货品订金，但直到“光棍节”当天才收取全额货款并发货。

尽管2.7万个商家透过参与阿里巴巴旗下购物网站的“光棍节”活动，增加了客户并提高了销售额，但部分商家抱怨折扣活动与业者之间惨烈的竞争压低了获利。

包括京东 、苏宁 以及沃尔玛(Wal-Mart) 旗下的1号店都投入“光棍节”促销活动，但蔡崇信看好阿里巴巴在业界一枝独秀的地位。

“我认为中国没有任何其他的公司能创造出这样的节日，”他表示。