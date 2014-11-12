更新版 1-美国个股：阿里巴巴迎来上市后首个“双11”，销售额约93亿美元创纪录

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 阿里巴巴“双11”购物节销售额571亿元
* 移动端成交占比大幅升至42.6%
* 吸引217个国家和地区的买家参与 (新增更多细节)
路透杭州/上海11月12日 - 中国互联网巨头阿里巴巴 发起的“双11”(11月11日)天猫网购物节，全天销售额最终定格在571亿元人民币（约93亿美元），大幅超越去年水平，其中移动端成交占比提升至42.6%。
阿里巴巴公布的数据显示，今年天猫“双11”在移动端交易额达243亿元，物流订单则达到2.785亿。
而在支付最高峰时，支付宝每分钟交易达285万笔，这已是去年高峰期每分钟79万笔的逾三倍。
此外今年与以往不同的是，双11购物节由中国走向了全球，阿里巴巴的跨境购物平台首次参与双11购物节，有200多家国际商家透过天猫国际参与双11活动，另有来自217个国家和地区的买家也参与进来。
阿里巴巴在去年的“双11”销售额为350亿元人民币。
公司创始人及董事会执行主席马云周二稍早称，阿里巴巴的金融服务分支支付宝也“一定会上市”，上市地点很可能在中国。
马云随后对记者发表了简短讲话，称阿里巴巴上市后面对的压力更大、外界期望也更高，这让他有点“紧张”。
阿里巴巴在2009年把中国的“光棍节”，即11月11日变为网上购物节。
该公司后来在发掘出“双11”的商业潜力后，为这一用语申请了版权保护。
“你可以看到，中国消费者的购买力被释放出来，”阿里巴巴董事会执行副主席蔡崇信对记者表示。
今年的销售数字受到“预售活动”的提振，商家早在10月15日就开始广告，接受货品订金，但直到“光棍节”当天才收取全额货款并发货。
尽管2.7万个商家透过参与阿里巴巴旗下购物网站的“光棍节”活动，增加了客户并提高了销售额，但部分商家抱怨折扣活动与业者之间惨烈的竞争压低了获利。
包括京东 、苏宁 以及沃尔玛(Wal-Mart) 旗下的1号店都投入“光棍节”促销活动，但蔡崇信看好阿里巴巴在业界一枝独秀的地位。
“我认为中国没有任何其他的公司能创造出这样的节日，”他表示。
阿里巴巴今年9月实现美国上市，共筹资250亿美元，成为全球史上最大规模的首次公开发行（IPO）。而阿里巴巴的上市，更是加速了其业务全球化的进程，今年双11正是其全球化战略一个很好的载体。(完) (发稿 边竞/王丽鑫/徐文焰/陈宗琦; 审校 林高丽)
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