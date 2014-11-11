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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 07:11 BJT

表格：韩国10月经季节调整失业率为3.5%，持平于9月--统计局

路透首尔11月12日 - 韩国统计局周三公布的数据显示，韩国10月经季节调整后的失业率为3.5%，9月亦为3.5%。

下表为韩国就业数据细目：

10月 9月

劳动力人口(千人) +541 +580

就业人口(千人) +406 +451

失业人口(千人) +135 +129

失业率(未经季节调整，%) 3.2 3.2

(经季节调整，%) 3.5 3.5 (完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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