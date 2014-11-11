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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 07:37 BJT

《独家新闻》大众汽车为提高与中国一汽合资企业持股的商谈陷入停滞

一位消息人士表示，大众去年在西部经济边缘省份新疆开设工厂后，才获准在繁荣的东部城市扩大生产布局。

汽车业受到严格审查，中国反垄断机构施压大众旗下的奥迪品牌和菲亚特克莱斯勒 中国销售部门等几家汽车厂商，要求降价。

随着中国加大力度实施2008年反垄断法，制药和电子等其他产业也正受到关注。

这些调查让外资对中国的法律法规调整提高警惕，也令部分外企推迟投资计划。

“许多企业持观望态度，因为目前还不清楚结构性改革究竟如何推进，”德国BDI工业联盟高级经理人Hanna Mueller对路透表示。

“这种(观望态度)比几年前更明显。”(完) (编译 白云/王丽鑫/李爽 审校 徐文焰)
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