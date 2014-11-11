《独家新闻》大众汽车为提高与中国一汽合资企业持股的商谈陷入停滞

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
一位消息人士表示，大众去年在西部经济边缘省份新疆开设工厂后，才获准在繁荣的东部城市扩大生产布局。
汽车业受到严格审查，中国反垄断机构施压大众旗下的奥迪品牌和菲亚特克莱斯勒 中国销售部门等几家汽车厂商，要求降价。
随着中国加大力度实施2008年反垄断法，制药和电子等其他产业也正受到关注。
这些调查让外资对中国的法律法规调整提高警惕，也令部分外企推迟投资计划。
“许多企业持观望态度，因为目前还不清楚结构性改革究竟如何推进，”德国BDI工业联盟高级经理人Hanna Mueller对路透表示。
“这种(观望态度)比几年前更明显。”(完) (编译 白云/王丽鑫/李爽 审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。