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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 08:39 BJT

全球金融：英美瑞士三国接近与大型银行就操纵汇市问题达成和解

FINMA一名发言人拒绝发表意见。FCA也同样不予置评。

美国监管机构与FINMA预计也接近对调查结果做出结论。一名消息人士上周对路透表示，预计美国的和解案中至少会有另外一家银行被点名。

美国银行 已表示，正与美国银行业监管机构进行“深入讨论”。

根据律师表示，商品期货交易委员会(CFTC)可能对不实报告及操控提出指控，这两项指控是依据美国法律最适切的选项，在伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操控的和解案中也获得引用。

这与英国当局的方式大不相同，英国监管机构可能考虑提出未能采取合理管控的指控。美国两家银行监管机关，则可能对这些银行未能防止不当行为发生提出指控。

美国通货监理局(OCC)可能与美国银行、花旗集团与摩根大通就指控达成和解。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)将负责与四家外资银行分支的和解案。但美联储是否会在同一时间宣布其协议，目前尚未明朗。(完) (编译 张荻/陈宗琦；审校 李爽)
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