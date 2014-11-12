全球金融：英美瑞士三国接近与大型银行就操纵汇市问题达成和解

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
FINMA一名发言人拒绝发表意见。FCA也同样不予置评。
美国监管机构与FINMA预计也接近对调查结果做出结论。一名消息人士上周对路透表示，预计美国的和解案中至少会有另外一家银行被点名。
美国银行 已表示，正与美国银行业监管机构进行“深入讨论”。
根据律师表示，商品期货交易委员会(CFTC)可能对不实报告及操控提出指控，这两项指控是依据美国法律最适切的选项，在伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操控的和解案中也获得引用。
这与英国当局的方式大不相同，英国监管机构可能考虑提出未能采取合理管控的指控。美国两家银行监管机关，则可能对这些银行未能防止不当行为发生提出指控。
美国通货监理局(OCC)可能与美国银行、花旗集团与摩根大通就指控达成和解。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)将负责与四家外资银行分支的和解案。但美联储是否会在同一时间宣布其协议，目前尚未明朗。(完) (编译 张荻/陈宗琦；审校 李爽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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