金砖国家：11月11日股汇市收盘纵览

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透11月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月11日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二下跌0.4%，收报993.69点。
中国股市：沪综指盘中大幅震荡后收跌，A股成交额创历史新高
香港股市：收高，受内地股市银行股大涨鼓舞
中国汇市：人民币收创近一个月低位，国际美元强势使购汇偏多
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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 盘中下滑，受到巴西淡水河谷 下滑的拖累，铁矿石价格低迷持续给该公司获利前景造成压力。Bovespa指数收盘跌0.48%，报52,474.27点。 拉美汇市：巴西雷亚尔小涨两日后回软，智利披索下滑
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南非股市：下滑，受到金属价格下跌、南非遭降评的影响；同时，新兴市场普遍出现卖压亦冲击到权重股矿企股价。指标Top-40绩优股指数 下跌0.4%至44,981点，综合指数 跌0.3%至50,355点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，受强劲的制造业产出数据带动
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印度股市：小幅收涨，ICICI Bank 等对利率敏感的股票上涨，因投资人寄望零售通胀数据下滑或将促使降息时机提前，但获利了结的情况使得指数没能再创新高。指标BSE股指 上涨0.13%，收在27,910.06点。NSE指数 上涨0.22%，收报8,362.65点。
印度汇市：印度卢比兑美元走软，因美元重新恢复近期涨势，而国内股市遭逢获利了结，未能给予卢比太多支持。印度卢比兑美元 收报61.55/56，周一收盘价为61.4950/5050 。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.58%，报1,028.950点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.84%，报563.41点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.09%，报46.3515卢布；卢布兑欧元 跌1.91%，报57.8875卢布。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。