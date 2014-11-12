金砖国家：11月11日股汇市收盘纵览

路透11月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月11日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周二下跌0.4%，收报993.69点。

中国股市：沪综指盘中大幅震荡后收跌，A股成交额创历史新高

香港股市：收高，受内地股市银行股大涨鼓舞

中国汇市：人民币收创近一个月低位，国际美元强势使购汇偏多

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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 盘中下滑，受到巴西淡水河谷 下滑的拖累，铁矿石价格低迷持续给该公司获利前景造成压力。Bovespa指数收盘跌0.48%，报52,474.27点。 拉美汇市：巴西雷亚尔小涨两日后回软，智利披索下滑

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南非股市：下滑，受到金属价格下跌、南非遭降评的影响；同时，新兴市场普遍出现卖压亦冲击到权重股矿企股价。指标Top-40绩优股指数 下跌0.4%至44,981点，综合指数 跌0.3%至50,355点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，受强劲的制造业产出数据带动

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印度股市：小幅收涨，ICICI Bank 等对利率敏感的股票上涨，因投资人寄望零售通胀数据下滑或将促使降息时机提前，但获利了结的情况使得指数没能再创新高。指标BSE股指 上涨0.13%，收在27,910.06点。NSE指数 上涨0.22%，收报8,362.65点。

印度汇市：印度卢比兑美元走软，因美元重新恢复近期涨势，而国内股市遭逢获利了结，未能给予卢比太多支持。印度卢比兑美元 收报61.55/56，周一收盘价为61.4950/5050 。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.58%，报1,028.950点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.84%，报563.41点。