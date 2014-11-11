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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 07:52 BJT

澳洲数据：11月WESTPAC-MI消费者信心指数连续第二个月上升

未来12个月经济状况指数反弹10.8%引领整体指数升势，未来五年经济状况指数升2.1%。

衡量家庭财务状况的指标较上年同期下滑4.2%，但未来12个月家庭财务前景指数攀升3.1%。

衡量是否是购买大件家庭用品好时机的指标下滑0.8%，而一项追踪评估购房时机的指数上升3.1%。(完)
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