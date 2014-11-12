《全球汇市》日圆因提前选举传闻而趋弱，美元走势震荡

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
瑞士将在11月30日就央行是否应该提高黄金储备举行公投，市场似乎在测试瑞士央行防御瑞郎兑欧元上限1.20的决心。
瑞士央行总裁警告，倘若公投过关，将迫使瑞士央行买进价值约700亿瑞郎(730亿美元)的黄金，且可能造成央行维持汇价稳定的能力受限。
亚洲周三几无可以牵动市场走势的经济数据，使得今日稍后出炉的英国央行通胀报告备受关注。
英国央行的预测料将证实首次升息时间将会推迟到进入2015年很久以后的预期，英国货币市场则已全面反映这点。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2471 1.2474 -0.02 -9.27 1.3745
美元/日圆 115.78 115.77 +0.01 +9.95 105.30
欧元/日圆 144.39 144.41 -0.01 -0.23 144.73
美元/瑞郎 0.9646 0.9642 +0.04 +8.04 0.8928
英镑/美元 1.5920 1.5918 +0.01 -3.84 1.6556
美元/加元 1.1333 1.1330 +0.03 +6.71 1.0620
澳元/美元 0.8697 0.8685 +0.14 -2.42 0.8913
新西兰元/美元 0.7814 0.7807 +0.09 -4.78 0.8206
澳元/日圆 100.720 100.550 +0.17 +7.32 93.850
新西兰元/日圆 90.470 90.380 +0.10 +4.70 86.410
英镑/日圆 184.32 184.28 +0.02 +5.73 174.33
澳元/新西兰元 1.1124 1.1120 +0.04 +2.54 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 李婷仪/陈宗琦/许娜/戴素萍/徐文焰/杜明霞)
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