新西兰央行：总裁惠勒称，当前利率政策仍有利于刺激经济

路透惠灵顿11月12日 - 新西兰央行总裁惠勒周三表示，尽管今年稍早数次加息，但利率政策仍宽松；他并补充称，中性利率水平仍在4.5%左右。

“我们仍认为指标利率在3.5%仍是可以刺激经济的宽松水准，”惠勒在议会选举委员会表示。

“我们认为指标利率中性水平在4.5%左右。”