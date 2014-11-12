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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 08:11 BJT

新西兰央行：总裁惠勒称，当前利率政策仍有利于刺激经济

路透惠灵顿11月12日 - 新西兰央行总裁惠勒周三表示，尽管今年稍早数次加息，但利率政策仍宽松；他并补充称，中性利率水平仍在4.5%左右。

“我们仍认为指标利率在3.5%仍是可以刺激经济的宽松水准，”惠勒在议会选举委员会表示。

“我们认为指标利率中性水平在4.5%左右。”

他还表示，乐见新西兰元兑美元下跌了12%。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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