新西兰央行：总裁惠勒称，当前利率政策仍有利于刺激经济

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透惠灵顿11月12日 - 新西兰央行总裁惠勒周三表示，尽管今年稍早数次加息，但利率政策仍宽松；他并补充称，中性利率水平仍在4.5%左右。
“我们仍认为指标利率在3.5%仍是可以刺激经济的宽松水准，”惠勒在议会选举委员会表示。
“我们认为指标利率中性水平在4.5%左右。”
他还表示，乐见新西兰元兑美元下跌了12%。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。