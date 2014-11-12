版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 08:08 BJT

更新版 1-日本政经：首相安倍拟推迟上调消费税，并在12月举行选举--媒体

产经新闻援引未具名政府和联合政党官员谈话报导，由于第三季国内生产总值(GDP)可能表现疲弱，安倍决定延后加税，然后把这项议题交给选民，因为推迟后的时间将超过众议院当前任期。

自民党一名成员表示，最有可能举行选举的日期为12月14日。届时基本上为安倍2012年胜选两周年，且众议院议员任期过半。

　　安倍在4月将消费税从5%上调至8%，导致日本经济第二季遭遇全球金融危机以来最大幅度萎缩。

他曾表示，将观察第三季GDP数据表现，再决定是否按计划在2015年10月加税至10%。

GDP初值将于周一出炉。产经新闻报导，安倍最快将于当天与公明党政调会长山口那津男会面，讨论选举时程。(完) (编译 杜明霞/龚芳; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐