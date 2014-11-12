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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 08:12 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月12日

* 头版头条:

--亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议周二举行，中国国家主席习近平强调，面对新形势，亚太经济体应深入推进区域经济一体化，打造发展创新、增长联动、利益融合的开放型亚太经济格局。

* 其他:

--权威人士透露，由国土资源部、农业部等多部委参与制定的土地改革总体方案已成形并提交审议，预计最快可在中央农村经济工作会议上正式推出，并在2015年安排试点，土地节约集约利用和农地入市将成为此次改革重点。

--记者获悉，万科 高级副总裁肖莉已经提出离任申请，并计划加入一家处于创业期的房地产电商公司房多多。

--第十届中国珠海航展首日，中国商用飞机收获多项大单，包括与招银金融租赁签订30架C919大型客机的合作备忘录等。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
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