《独家新闻》德国政府考虑出售其德国电讯和德国邮政持股

而政府透过KfW而持有的21%德国邮政股权，市值超过60亿欧元。这些股份最多可能以约240亿欧元售出，不过政府也可选择仅出售部分股权，而非全数出清。

**政治敏感性**

该项文件有德国财政部长朔伊布勒签名，文件中称出售得国电信股份一事应该“小心检视”，显示这可能是优先选项之一。

路透2月时曾引述消息人士称，KfW邀请银行提出德国电信股权配售建议。德国电信股价从2013年初以来上涨将近50%，同期德国邮政涨幅为67%。

财政部该份文件中，名列私有化候选名单的还有柏林/布兰登堡、科隆/布兰登堡、以及慕尼黑机场。

出售Deutsche Bahn股权可能是最困难的部分，因为要把工会力量强大的公共服务产业民营化颇具政治敏感性。

路透披露了这份文件的存在之后，交通部发表声明称铁路民营化“目前不在政治议题之内”。

财政部文件中称，任何铁路民营化的举措将排除公司的基建项目。该部尚未定出售股的时间表。