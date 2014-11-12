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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 08:24 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月12日-11月19日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期     时间   国家   规模      发行细节
 11/12           德国   50亿欧元  两年期联邦债券
 11/12           美国             10年期公债
 11/12           意大             标售国库券
                 利               
 11/13           意大             中长期债券
                 利               
 11/13           英国             2024年到期公债
 11/13           日本             三个月期贴现国库券
 11/13           美国             30年期公债
 11/13           日本             五年期政府公债
 11/17    1350   法国             标售国库券(BTF)
                                  
 11/18           日本             12个月期贴现国库券
                                  
 11/18           日本             20年期政府公债
 11/19           葡萄             标售国库券
                 牙               
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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