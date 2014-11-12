更新版 1-路透调查：英国央行首次升息时间料推迟至2015年第二季

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
央行总裁卡尼一再强调任何升息都将以渐进的方式进行。
预估中值显示，明年底指标利率将仅有1.0%，该利率从2009年3月起就维持于0.5%。该利率在2016年底将为1.75%，2017年底为2.5%，但以历史标准来看仍然相当低。
就首度升息时间点的争论可能蒙上阴影，因为英国将于5月举行国会选举，在这之前的任何货币政策的变革，都可能遭到政治化的解读。
不过受访的21位分析师中，占微弱多数的11位认为国会选举不会对央行决策造成压力。
货币政策委员会两位成员于10月投票中支持升息。18位受访分析师中，仅有1位认为他们会改变主意。
周三将公布的官方数据，料将显示至9月止的三个月失业率下滑至5.9%。
调查表示，当季薪资调升的速度料将超过通胀。
英国央行8月表示，今年英国经济将成长3.5%，2015年成长3.0%，远较路透调查的3.0%与2.5%乐观。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 龚芳/戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。