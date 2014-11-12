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市场报道 | 2014年 11月 12日 星期三 10:22 BJT

更新版 1-路透调查：英国央行首次升息时间料推迟至2015年第二季

央行总裁卡尼一再强调任何升息都将以渐进的方式进行。

预估中值显示，明年底指标利率将仅有1.0%，该利率从2009年3月起就维持于0.5%。该利率在2016年底将为1.75%，2017年底为2.5%，但以历史标准来看仍然相当低。

就首度升息时间点的争论可能蒙上阴影，因为英国将于5月举行国会选举，在这之前的任何货币政策的变革，都可能遭到政治化的解读。

不过受访的21位分析师中，占微弱多数的11位认为国会选举不会对央行决策造成压力。

货币政策委员会两位成员于10月投票中支持升息。18位受访分析师中，仅有1位认为他们会改变主意。

周三将公布的官方数据，料将显示至9月止的三个月失业率下滑至5.9%。

调查表示，当季薪资调升的速度料将超过通胀。

英国央行8月表示，今年英国经济将成长3.5%，2015年成长3.0%，远较路透调查的3.0%与2.5%乐观。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 龚芳/戴素萍)
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