《新兴市场重要经济事件预告》--11月12日-11月19日

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11月12日(三)

尼日利亚拉哥斯--“展现新兴的尼日利亚”--FBN Capital主办第四届年度投资人大会(至11月13日)。尼日利亚央行总裁Godwin Emefiele将出席。

菲律宾马卡蒂市--菲律宾财政部举行国际税务论坛，以东盟(ASEAN)区域一体化为背景进行对话(至11月14日)。

新德里--印度财长杰特利(Arun Jaitley)与贸易部长Nirmala Sitharaman将在一个行业活动中发表谈话(0430)。

布达佩斯--匈牙利央行理事Marton Nagy将召开记者会，谈论央行的金融稳定报告(0900)。

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行召开会议。

阿克拉--加纳央行货币政策委员会召开利率决定会议(1100)。

帕拉卡斯--经济会议(至11月14日)。秘鲁央行总裁Ollanta Humala和秘鲁财长Alonso Segura将出席。

11月13日(四)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。

缅甸奈比多--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎将在奈比多举行的东盟商务与投资峰会中，公布2015年东南亚、中国与印度经济展望。

雅加达--印尼央行召开会议。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行第五届Jacques Polak年度研究会议(至11月14日)。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。

巴黎--2014年绿色成长与可持续发展论坛(Green Growth and Sustainable Development Forum)(至11月14日)。OECD副秘书长玉木林太郎发表主旨演讲。

11月14日(五)

暂无重要经济事件。

11月15日(六)

布里斯班--20国集团(G20)峰会(至11月16日)。美国总统奥巴马将出席。

11月17日(一)

暂无重要经济事件。

11月18日(二)

安曼--高层级研讨会，主题为性别、法律和公共政策：中东及北非的趋势(至11月18日)。

圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议。

比勒陀利亚--南非央行开始三日货币政策会议(至11月20日)。

华沙--波兰央行举行货币政策会议(料不会宣布利率声明)

11月19日(三)

曼谷--泰国央行公布11月利率会议之会议纪录(0200)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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