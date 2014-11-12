中国国企：筹谋资产整合一致对外竞标，“出海”战略思路渐明--报载

路透上海11月12日 - 为更好地践履新常态下的走出去战略，一些国字头的相关行业巨头，正陆续筹谋资产整合。上海证券报周三报导，国务院国资委已与铁总等部门及相关央企密议如何通过整合，按板块形成统一的行业国际公司，一致对外竞标，形成合力再“出海”事宜，以避免同类企业在海外恶性竞争；而南北车有望成为第一个整合典范。

10月底，中国两大轨道车辆生产商--中国北车 和中国南车 A股宣布继续停牌，因公司正筹划重大事项。国内媒体报导称，两家公司正谋划重组合并，南北车整合的筹备小组现已成立，由两公司一把手牵头，整合方案由中金公司具体负责，正在紧锣密鼓制定之中。

报导称，就南北车整合而言，最终可能各自拿出涉及海外产业的资产，组成一家专注于拓展海外业务的新公司，基于海外扩张战略的央企重组整合还涉及高铁、基建、核电等高端领域。

“作为中国制造出口海外的两张王牌，高铁、核电的整合是大势所趋，南北车作为最先停牌的公司，他们的整合方案会成为标杆，直接影响到其他领域的资产整合进度。”报导援引一位基金经理表示。

报导还援引一位投资家表示，“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）等战略乃至未来可能还会出台的一些政策是政府为有竞争力的国企和民企提供的更大的发展舞台；在此态势下，一些拥有规模优势、资金优势、技术优势的大国企，在国际化竞争的准备中，将具有先发优势，强者恒强。

此外，上证报同日报导，中国基建跨境投资步伐正在加快。本月中，两家中国企业将在并购专家王世渝的“撮合”下奔赴英国伦敦，争取一个投资数额预计高达67亿英镑（折合人民币651亿元）的英国本土基建项目。此次登陆欧洲的机会，或将改变中国大型基建企业的跨境生态。