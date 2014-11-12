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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 09:06 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月12日

**上海证券报**

--权威人士透露，国务院国资委已与铁路总公司等部门及相关央企密议如何通过整合，形成合力再“出海”事宜。大体的思路是相关央企按板块形成统一的行业国际公司，一致对外竞标，以避免同类企业在海外恶性竞争。

--接近全国股转系统的知情人士透露，伴随着竞价交易制度的有序推进，新三板正在酝酿投资者门槛降低。业内部分券商认为，竞价交易甚至做市交易的准入标准可以由500万元人民币降至50万元。

--记者获悉，国家空管委即将召开会议，部署全面推开低空空域管理改革，以求提高空域资源利用率，分类划设空域，简化审批程序，加强运行管理。另外，国家民航局年内有望出台新修订的《通用航空经营许可管理规定》，拟取消企业筹建环节，降低行业准入门槛等。

--广东省政府办公厅通过官网发布《关于深化省属国有企业改革的实施方案》，其中，省属国有企业集团，具备条件的改组成为国有资本运营和国有资本投资公司；二级及以下企业，围绕资产增量率先发展混合所有制经济。

--香港富商李泽楷旗下富卫人寿宣布在上海成立代表处，目前正在寻觅合资伙伴，两年后即可符合监管规定，申请合资寿险牌照，正式涉足内地保险市场。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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