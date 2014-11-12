《中国报摘》--其他报纸重要消息11月12日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**上海证券报**
--权威人士透露，国务院国资委已与铁路总公司等部门及相关央企密议如何通过整合，形成合力再“出海”事宜。大体的思路是相关央企按板块形成统一的行业国际公司，一致对外竞标，以避免同类企业在海外恶性竞争。
--接近全国股转系统的知情人士透露，伴随着竞价交易制度的有序推进，新三板正在酝酿投资者门槛降低。业内部分券商认为，竞价交易甚至做市交易的准入标准可以由500万元人民币降至50万元。
--记者获悉，国家空管委即将召开会议，部署全面推开低空空域管理改革，以求提高空域资源利用率，分类划设空域，简化审批程序，加强运行管理。另外，国家民航局年内有望出台新修订的《通用航空经营许可管理规定》，拟取消企业筹建环节，降低行业准入门槛等。
--广东省政府办公厅通过官网发布《关于深化省属国有企业改革的实施方案》，其中，省属国有企业集团，具备条件的改组成为国有资本运营和国有资本投资公司；二级及以下企业，围绕资产增量率先发展混合所有制经济。
--香港富商李泽楷旗下富卫人寿宣布在上海成立代表处，目前正在寻觅合资伙伴，两年后即可符合监管规定，申请合资寿险牌照，正式涉足内地保险市场。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。