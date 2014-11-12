更新版 1-离岸人民币：建银亚洲10年期人民币债以4.08%定价，首档三地挂牌宝岛债

(新增建设银行说法)

路透台北11月12日 - 中国建设银行（亚洲）上日定价四档不同年期离岸人民币债券，该债券在台湾发行，并将创下首批在台湾、香港、卢森堡三地同步挂牌交易的宝岛债纪录。

此外，该批债券发行总额达33亿人民币，若考量单次发行规模，亦是台湾宝岛债市场上路以来的最大规模。

建设银行相关人士表示，为进一步完善宝岛债及离岸市场人民币收益率曲线建设，建银亚洲此次共发行了两年、五年、七年及10年四个期限，成为首个发行10年期宝岛债的中资企业。

该人士并指出，〞三地同时挂牌交易，进一步提高了宝岛债的国际知名度，有利于离岸人民币债券市场的融通共建。〞

建银亚洲的10年期人民币债以4.08%定价，较初始指导利率下滑5基点，发行规模为6亿人民币。

建银亚洲其余三档人民币债分别为两年期以3.3%定价、五年期以3.75%定价、七年期以3.95%定价，均较初始指导利率下滑5基点。发行额度依次为两年7亿元、五年10亿元及七年10亿元。

此次发债由汇丰银行、凯基证券及建银国际担任主要承销商。四档债券预计将在11月18日正式挂牌交易。

建银亚洲为中国建设银行 全资附属子公司。(完)

离岸人民币债券主要发行情况一览请点选

台湾主要人民币债券发行情况一览请点选