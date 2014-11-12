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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 09:02 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.02%，上日加权利率3.1213%

路透上海11月12日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.02%，上日该期限加权平均利率为3.1213%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.02% 3.12% 3.1213%

周二银行间市场质押式回购总成交金额为8,402.13亿元，较上日的7,668.69亿元增近一成；其中，隔夜品种今日成交7,009.07亿元，上日为6,247.10亿元。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
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