全球金市：美元上涨打压金价回落，投资者谨慎看待涨势

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
美元指数 仍位于上周五触及的四年高位88.190附近，美元兑日圆则接近七年高位。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周二表示，其持仓量减少0.12%至724.46吨，为六年以来最低水平。
黄金行业年度大会同意明年金价将在低位盘整的看法。
金价下跌已令南非金矿商AngloGold Ashanti 计划透过自愿离职的方式裁员。
在上周市场对金价下跌反应淡静后，金价趋稳，实货需求出现增温迹象。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 李婷仪/徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。