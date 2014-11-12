全球金市：美元上涨打压金价回落，投资者谨慎看待涨势

美元指数 仍位于上周五触及的四年高位88.190附近，美元兑日圆则接近七年高位。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周二表示，其持仓量减少0.12%至724.46吨，为六年以来最低水平。

黄金行业年度大会同意明年金价将在低位盘整的看法。

金价下跌已令南非金矿商AngloGold Ashanti 计划透过自愿离职的方式裁员。

在上周市场对金价下跌反应淡静后，金价趋稳，实货需求出现增温迹象。(完)

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