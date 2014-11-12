美国股市：对冲中概股下跌风险的成本高涨，提防行情大幅波动

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约11月11日 - 中国经济前路的不确定性促使投资者保持谨慎，他们正通过期权市场防范中概股个股出现大幅波动的风险。
虽然美国股市已经摆脱了10月中旬的回调走势，但最近几周的期权市场数据显示，交易商在继续推高对冲中国概念股下跌风险的成本。
对应SPDR S&P 500 ETF 和iShares中国大型股ETF ，衡量股票大幅波动风险的30天期隐含波动率在10月中旬曾分别急升至22%和26%。
随着市况趋于平静，预期波动率也已下降，但最近iShares中国大型股ETF的波动率再度上升。追踪标普500指数的SPDR S&P 500 ETF的隐含波动率周二触及11.9%。但据Livevol数据，包含主要中国企业的最大ETF--iShares FXI ETF的隐含波动率攀升至22.3%。
“我们看到了一个全新的模式，美国的风险明显下降的同时中国的风险却在上升，”Capital Market Laboratories执行长Ophir Gottlieb说。
自10月15日来SPY已上涨9%，FXI同期上升4%。
BGC Partners股票衍生部门策略师Jared Woodard表示，ETF的表现及其相应的隐含波动率的走势意味着，现在对冲中概股价格波动风险的成本比几个月前要高。
对冲中概股下跌风险成本增加之际，本周将有多家中国大公司公布财报，包括网易 和易车网 等。
Woodard指出，易车网期权反映出财报发布后隐含波动率将在9%。该公司将在周五公布财报。
他说道，造成这种情况的部分原因可能是美国市场表现强劲，而中国经济数据疲弱或许也带来影响。(完)
(编译 白云/孙茉莉; 审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。