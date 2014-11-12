国际油市：美国原油期货下跌，但受中东局势支撑维持在77美元上方

路透调查周二显示，11月7日为止的一周，美国商用原油库存料增加80万桶至约3.81亿桶。

本项调查是在美国石油协会(API)和官方的美国能源资料协会(EIA)一周库存报告之前进行的，由于适逢公共假期，库存报告将推迟一天公布。

该项路透调查显示，美国馏分油库存料下滑130万桶至1.184亿桶。

石油输出国组织(OPEC)可能在11月27日的维也纳会议中同意每日减产50万桶。

欧盟主掌外交事务的莫盖里尼表示，欧盟各国外长下周将开会，讨论就乌克兰问题对俄罗斯实施更多制裁。

利比亚一名官员说，示威者和石油公司高层已就解决欠薪争议展开协商，这个问题已阻挠了利比亚Hariga油港的出口。(完)

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