国际油市：美国原油期货下跌，但受中东局势支撑维持在77美元上方

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透调查周二显示，11月7日为止的一周，美国商用原油库存料增加80万桶至约3.81亿桶。
本项调查是在美国石油协会(API)和官方的美国能源资料协会(EIA)一周库存报告之前进行的，由于适逢公共假期，库存报告将推迟一天公布。
该项路透调查显示，美国馏分油库存料下滑130万桶至1.184亿桶。
石油输出国组织(OPEC)可能在11月27日的维也纳会议中同意每日减产50万桶。
欧盟主掌外交事务的莫盖里尼表示，欧盟各国外长下周将开会，讨论就乌克兰问题对俄罗斯实施更多制裁。
利比亚一名官员说，示威者和石油公司高层已就解决欠薪争议展开协商，这个问题已阻挠了利比亚Hariga油港的出口。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽馨/李婷仪 审校 徐文焰)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。