台湾经济：中韩自贸协定中长期对台湾出口将有负面影响--财政部长

路透台北11月12日 - 中国与韩国的自由贸易协定完成谈判，签订在即，台湾财政部长周三表示，这中长期将对台湾出口有负面影响，台湾应加紧脚步与中国洽签货品贸易协定。

财政部长张盛和在立法院回应记者提问时做此表述。他认为，台湾和韩国出口到大陆的商品有很高程度的重叠，中国和韩国的FTA签订以后，如果韩国的产品到大陆的关税降低了，台湾到大陆的产品关税还是这么高，当然中长期对台湾的出口会有负面的影响。

〞台湾应该加快脚步和中国大陆签订货贸协定。〞他说。

本地媒体报导，总统府、国民党和行政院对中韩FTA已有实质进展，十分焦急，拟全力加速两岸监督条例及服贸进程。国民党团将两岸监督条例复议案列为周五院会讨论第一案，以争取尽速付委，就是第一步。

本地媒体也引述立法院长王金平建议，针对两岸货贸协议，政府应争取有降税共识项目先签〞中期清单〞，再继续谈判面板、石化、工具机与汽车等重大项目。

中国与韩国领导人周一表示，中韩自贸区结束实质性谈判。根据协议，两个贸易大国间将消除或大幅减少贸易和投资壁垒。