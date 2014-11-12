台湾经济：中韩自贸协定中长期对台湾出口将有负面影响--财政部长

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月12日 - 中国与韩国的自由贸易协定完成谈判，签订在即，台湾财政部长周三表示，这中长期将对台湾出口有负面影响，台湾应加紧脚步与中国洽签货品贸易协定。
财政部长张盛和在立法院回应记者提问时做此表述。他认为，台湾和韩国出口到大陆的商品有很高程度的重叠，中国和韩国的FTA签订以后，如果韩国的产品到大陆的关税降低了，台湾到大陆的产品关税还是这么高，当然中长期对台湾的出口会有负面的影响。
〞台湾应该加快脚步和中国大陆签订货贸协定。〞他说。
本地媒体报导，总统府、国民党和行政院对中韩FTA已有实质进展，十分焦急，拟全力加速两岸监督条例及服贸进程。国民党团将两岸监督条例复议案列为周五院会讨论第一案，以争取尽速付委，就是第一步。
本地媒体也引述立法院长王金平建议，针对两岸货贸协议，政府应争取有降税共识项目先签〞中期清单〞，再继续谈判面板、石化、工具机与汽车等重大项目。
中国与韩国领导人周一表示，中韩自贸区结束实质性谈判。根据协议，两个贸易大国间将消除或大幅减少贸易和投资壁垒。
台湾民间智库元大宝华综合经济研究院的报告指出，中国与韩国的自由贸易协定生效后，对目前台湾出口至大陆关税率较高的面板、化学品、塑胶、工具机、钢铁、汽车、纺织等产品受到较大冲击。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。