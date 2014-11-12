中国经济：土地改革总体方案已提交审议，料在2015年安排试点--报载

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月12日 - 中国证券报周三报导，由国土资源部、农业部等多部委参与制定的土地改革总体方案已成形并提交审议，预计最快可在中央农村经济工作会议上正式推出，并在2015年安排试点。
报导并援引权威人士指出，此次改革的两大重点将是土地节约集约利用和农地入市；农村宅基地制度改革也将有新内容，但城市人口赴农村购买“小产权房”的红线并不会突破。
在土地节约集约利用方面，主要涉及建设用地总量控制、低效用地开发、产业用地结构调整等。在产业用地中，国家扶持的健康和养老服务业、文化产业、旅游业、设施农业、生产性服务业发展用地等将获政策支持。
在农地入市方面，涉及集体经营性建设用地入市和宅基地入市两方面内容。
“由于农村集体土地的所有权确权工作接近完成，因此未来政策突破的重点将体现在征地制度改革上。”报导称，据悉在符合规划和用途管制的前提下，农村集体经营性建设用地的征地程序或将缩减。
此次土改以“发展现代农业、保障农民利益”为两大基本目标，以所有权、承包权、经营权“三权分置”，在保障农民利益和集体组织成员权益稳妥的基础上，将赋予农民财产权利。
江苏浙江等地区为经济水平相对发达、农村集体土地确权完成较早的区域，承担了多项土地改革领域的试点工作，这些区域有可能继续成为未来新土改试点的“探路者”。
习近平在9月底中央全面深化改革领导小组第五次会议上表示，要在坚持农村土地集体所有的前提下，促使承包权和经营权分离，形成所有权、承包权、经营权三权分置、经营权流转的格局。 （完） (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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