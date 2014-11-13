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亚洲 | 2014年 11月 13日 星期四 09:04 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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   一、新债发行：
    
   中国厦门路桥建设集团3亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，建行和光大银行主承
   北京基础设施投资20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和民生银行主承
   河南能源化工集团30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，华夏银行主承
   新兴际华集团20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，民生银行和交通银行主承
   国电大渡河流域水电开发2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，农业银行和中国银行主承
   嘉兴市实业资产投资集团2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，平安银行和华夏银行主承 
   株州高科集团8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，广发银行和招商银行主承  
   恒泰证券7亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AA)，招商银行主承   
   国都证券10亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AA+)，中信建投证券主承    
   华安证券5亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AA)，浦发银行主承     
   国泰君安证券35亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，工商银行和兴业银行主承      
   合肥工业投资控股5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
   陕西交通建设集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承
   天山股份 10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，国开行主承
   吴江经济技术开发区发展总公司8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 
   宿迁产业发展集团10亿元八年期(5+3)中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承
   镇江新区经济开发总公司8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行和民生银行主承
   凌云股份 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承
   四川华西集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承
   重庆高速10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，工商银行和兴业银行主承
   首创股份 3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承
   首创股份 3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承
   南安市贸工农投资经营12亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，中银国际证券主承
   金华银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5000%
   工商银行  20亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.0884%
   南京银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2800%
   浦发银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1500%
   浦发银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1500%   
   江苏银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2002%
   江苏银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2002%
   东莞银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3003%
   兴业银行20亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.1601%
   兴业银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2201%
   兴业银行31亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2201%
   兴业银行5亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3000%
   泰安商行5亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.0503%
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   二、新债上市：    

   攀枝花城投6亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1480546，票面利率5.48%
   岳阳惠临投资发展13亿元七年期固息债1480552，票面利率5.50%
   本溪北营钢铁集团30亿元人民币一年期短融041465006，票面利率5.40%
   中油金鸿天然气输送有限公司2亿元一年期短融041462048，票面利率6.40%
   龙岩工贸发展集团4亿元一年期短融041456051，票面利率4.22%
   新疆前海集团4亿元五年期中票101464045，票面利率5.30%
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   三、缴款：
    
   国开行40亿元七年期固息增发债140221，发行价格107.14元
   国开行50亿元10年期固息增发债140222，发行价格108.08元
   国开行60亿元一年期固息增发债140223，发行价格101.22元
   国开行50亿元五年期固息增发债140224，发行价格104.48元
   国开行50亿元三年期固息增发债140225，发行价格101.74元  
   海大集团 2亿元一年期短期融资券
   武汉国裕物流产业集团2亿元一年期短融
   永泰能源 15亿元一年期短融
   湖北省联合发展投资集团14亿元一年期短融
   宁德市国有资产投资经营3亿元一年期短融
   新疆生产建设兵团国有资产经营公司5亿元一年期短融 
   山东三星集团3亿元三年期中期票据   
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   四、还本付息：                       
                    
   北京能源投资集团40亿元一年期短融041352041到期兑付，票面利率5.70%
   内蒙古集通铁路集团7亿元一年期短融041353075到期兑付，票面利率5.99%
   新疆中泰集团5亿元一年期短融041356042到期兑付，票面利率6.50%
   中广有线信息网络3亿元一年期短融041356043到期兑付，票面利率6.10%
   中国化工集团25亿元一年期短融041357003到期兑付，票面利率6.00%
   福建天宝矿业集团股份1亿元一年期短融041358083到期兑付，票面利率8.20%
   武汉商贸国有控股集团3亿元一年期短融041359072到期兑付，票面利率6.10% 
   武汉当代科技产业集团5亿元一年期短融041360076 到期兑付，票面利率6.90% 
   新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营5亿元一年期短融041360077 到期兑付，票面利率6.30%
   中信证券  50亿元三个月短融071403007到期兑付，票面利率4.58%
   华泰证券 25亿元三个月短融071416009到期兑付，票面利率4.57%
   中投证券9.5亿元三个月短融071432003到期兑付，票面利率4.59%
   交通银行10亿元三个月期同业存单111406001到期兑付，发行价98.85元  
   平安银行5亿元一个月期同业存单111411051到期兑付，发行价99.64元 
   浙商银行15亿元六个月期同业存单111413001到期兑付，发行价97.58元 
   上海银行10亿元三个月期同业存单111416012到期兑付，发行价98.84元
   河北银行7亿元三个月期同业存单111490036到期兑付，发行价98.82元  
   07苏城投债 078069付息
   07川气东送02 078071付息
   09南通国投债 0980158付息
   10附息国债12 100012付息
   13攀钢MTN001 101351024付息
   13博瑞MTN001 101359015付息
   12辽阳债 1280389付息
   12和平国资债 1280390付息
   12营口港 1280391付息
   12沪环境MTN1 1282465付息
   13临河债 1380362付息    
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   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
   
   --中国已宣布出资400亿美元成立丝路基金，推动“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设
。中国证券报周四报导，海上丝绸之路银行亦正在筹建，其拟注册资金将从原来的50亿元人民币进行更多追加，
并推动民营资本参与。 
   --中国第二重型机械集团公司周三稍晚公告称，由于重机行业持续低迷，公司持续亏损，资金极度紧张，致使
公司及控股子公司贷款本息出现逾期，到期商业承兑汇票不能按期兑付；而与10月中旬披露的数据相比，贷款逾
期规模大幅增加。 
 
    
   今日公布10月固定资产投资(不含农户)           (1-9月16.1%)  
                社会消费品零售总额               (9月11.6%) 
                工业增加值                       (9月8.0%) 
                房地产投资和销售情况月度报告      
   11/18公布10月70个大中城市住宅销售价格月度报告  
   11/20公布11月汇丰中国制造业PMI初值            (10月初值50.4)              
   11/27公布1-10月规模以上工业企业利润           (1-9月7.9%)
    
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳/李宏薇；审校 丁淑琴/边竞)
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