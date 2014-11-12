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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 10:00 BJT

韩元汇率：韩国企划财政部官员称，不只韩元出现汇率波动加剧

路透韩国世宗11月12日 - 韩国企划财政部主管国际金融合作部门的官员Song In-chang周三表示，最近出现汇率波动加剧的不只是韩元。

这番讲话表明，政府不会出手干预，卖出美元以抑制韩元跌势。

韩元兑美元目前处在逾一年低点，0143GMT时跌0.8%报1,100.4韩元。(完)

(编译 李爽 审校 杜明霞)
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