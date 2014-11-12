台湾央行：日圆汇率大幅波动，但台币汇率仍维持动态稳定--总裁

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月12日 - 台湾央行总裁周三称，尽管日圆汇率大幅波动，但台币汇率仍维持动态稳定。
针对立法委员对日圆近期大幅贬值，是否可能让台币汇率跟进大贬，央行总裁彭淮南做此回应。
针对近日民众抢购日圆潮，彭淮南也指出，本地的大型银行--兆丰及台湾银行都有足够的日圆可供民众兑换。但他无法评论日圆未来的走势。
台币兑美元 周二收贬1.11角，再创近四年低位。因日圆、韩元兑换美元纷创波段新低，央行于尾盘一举将台币掼压至近日低作收。本地时间0945，台币盘初升6.7分，报30.650。
日圆兑美元周三亚洲盘初试探七年低点，因报导称日本首相安倍晋三拟推迟上调消费税计划，并在12月举行选举。此消息促使投资人有更多理由避开日圆。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。