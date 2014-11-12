台湾央行：日圆汇率大幅波动，但台币汇率仍维持动态稳定--总裁

路透台北11月12日 - 台湾央行总裁周三称，尽管日圆汇率大幅波动，但台币汇率仍维持动态稳定。

针对立法委员对日圆近期大幅贬值，是否可能让台币汇率跟进大贬，央行总裁彭淮南做此回应。

针对近日民众抢购日圆潮，彭淮南也指出，本地的大型银行--兆丰及台湾银行都有足够的日圆可供民众兑换。但他无法评论日圆未来的走势。

台币兑美元 周二收贬1.11角，再创近四年低位。因日圆、韩元兑换美元纷创波段新低，央行于尾盘一举将台币掼压至近日低作收。本地时间0945，台币盘初升6.7分，报30.650。