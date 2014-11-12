英国经济：英国央行最新经济预估或暗示，维持利率至2015年中期前后

英国央行首席经济学家霍尔丹在三周前曾表示，他对经济前景的看法益发黯淡。他表示，可能大约在明年中左右升息，比一些投资者的预期略早。

过去18个月以来英国经济成长速度快于预期。0930GMT时公布的数据料将显示失业率降至6%以下，为2008年底以来首见。

过去一年来失业率大幅下降，尚未对通胀构成明显压力。薪资年增幅只有约1%，9月通胀率则创下五年低位1.2%，这远低于英国央行2%的目标。

但油价下跌对英国央行较长期通胀预估的影响可能不大，因英国央行通常认为一次性的价格下滑不会有长期的影响。