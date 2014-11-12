英国经济：英国央行最新经济预估或暗示，维持利率至2015年中期前后

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
英国央行首席经济学家霍尔丹在三周前曾表示，他对经济前景的看法益发黯淡。他表示，可能大约在明年中左右升息，比一些投资者的预期略早。
过去18个月以来英国经济成长速度快于预期。0930GMT时公布的数据料将显示失业率降至6%以下，为2008年底以来首见。
过去一年来失业率大幅下降，尚未对通胀构成明显压力。薪资年增幅只有约1%，9月通胀率则创下五年低位1.2%，这远低于英国央行2%的目标。
但油价下跌对英国央行较长期通胀预估的影响可能不大，因英国央行通常认为一次性的价格下滑不会有长期的影响。
英国央行8月时预测未来两年通胀率将为1.8%，2015年经济成长率料将从今年的3.5%放缓至3.0%，但仍高于长期趋势水准。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 杜明霞/李婷仪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。