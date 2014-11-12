芝加哥期市：大豆期货接近三个月高位，小麦价格第三日走扬

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
交易商表示，因为对较低的价格感到不满意，许多农户继续储存新收割的作物。截至周二，大豆销售速度快于玉米，但也不及以往。
市场对美国作物种植区面临寒流的担忧为豆粕价格带来进一步支撑。
巴西政府机构Conab预计，2014/15年度大豆产量介于8,930-9,170万吨，创纪录新高，但低于许多市场人士最高估计的9,800万吨。
乌克兰农业部称，截至11月10日，该国农户已经播种630万公顷2015年作物年度冬麦，较原先预期多10万公顷。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 527.00 1.75 +0.33% +2.43% 514.35 56
CBOT玉米 373.75 0.00 +0.00% +1.77% 367.19 62
CBOT大豆 1067.25 3.25 +0.31% +2.94% 982.21 70
CBOT稻米 $11.85 $0.00 +0.00% -2.19% $12.61 23
美国原油 $77.42 -$0.52 -0.67% +0.03% $82.43 32
汇率
欧元/美元 $1.246 -$0.001 -0.11% +0.32%
美元/澳元 0.869 0.000 +0.03% +0.80%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 陈宗琦/徐文焰；审校 许娜/李爽)
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