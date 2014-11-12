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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 10:08 BJT

芝加哥期市：大豆期货接近三个月高位，小麦价格第三日走扬

交易商表示，因为对较低的价格感到不满意，许多农户继续储存新收割的作物。截至周二，大豆销售速度快于玉米，但也不及以往。

市场对美国作物种植区面临寒流的担忧为豆粕价格带来进一步支撑。

巴西政府机构Conab预计，2014/15年度大豆产量介于8,930-9,170万吨，创纪录新高，但低于许多市场人士最高估计的9,800万吨。

乌克兰农业部称，截至11月10日，该国农户已经播种630万公顷2015年作物年度冬麦，较原先预期多10万公顷。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 527.00 1.75 +0.33% +2.43% 514.35 56

CBOT玉米 373.75 0.00 +0.00% +1.77% 367.19 62

CBOT大豆 1067.25 3.25 +0.31% +2.94% 982.21 70

CBOT稻米 $11.85 $0.00 +0.00% -2.19% $12.61 23

美国原油 $77.42 -$0.52 -0.67% +0.03% $82.43 32

汇率

欧元/美元 $1.246 -$0.001 -0.11% +0.32%

美元/澳元 0.869 0.000 +0.03% +0.80%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 陈宗琦/徐文焰；审校 许娜/李爽)
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