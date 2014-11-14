新闻稿：中国10月末M2同比增12.6%，当月社融规模6,627亿元--央行

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透北京11月14日 - （以下为中国人民银行周五公布的2014年10月金融统计数据报告及社会融资规模报告全文）
一、广义货币增长12.6%，狭义货币增长3.2%
10月末，广义货币(M2)余额119.92万亿元,同比增长12.6%，增速分别比上月末和去年同期低0.3个和1.7个百分点；狭义货币(M1)余额32.96万亿元,同比增长3.2%，增速分别比上月末和去年同期低1.6个和5.7个百分点；流通中货币(M0)余额5.77万亿元,同比增长3.8%。10月份净回笼现金1153亿元。
二、当月人民币贷款增加5483亿元，外币贷款减少117亿美元
10月末，本外币贷款余额85.21万亿元，同比增长12.9%。月末人民币贷款余额80.13万亿元，同比增长13.2%，增速与上月末持平，比去年同期低1.0个百分点。当月人民币贷款增加5483亿元，同比多增423亿元。分部门看，住户贷款增加1585亿元，其中，短期贷款增加390亿元，中长期贷款增加1195亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3890亿元，其中，短期贷款增加179亿元，中长期贷款增加2232亿元，票据融资增加1171亿元。1-10月份，人民币贷款增加8.23万亿元。月末外币贷款余额8267亿美元，同比增长7.8%，当月外币贷款减少117亿美元。
三、当月人民币存款减少1866亿元，外币存款减少91亿美元
10月末，本外币存款余额116.13万亿元，同比增长10.2%。月末人民币存款余额112.47万亿元，同比增长9.5%，增速比上月末高0.2个百分点，比去年同期低5.0个百分点。当月人民币存款减少1866亿元，同比少减2161亿元。其中，住户存款减少5395亿元，非金融企业存款减少4482亿元，财政性存款增加6837亿元。1-10月份，人民币存款增加8.09万亿元。月末外币存款余额5962亿美元，同比增长33.7%，当月外币存款减少91亿美元。
四、10月份银行间市场同业拆借月加权平均利率2.69%，质押式债券回购月加权平均利率2.64%
10月份,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交29.18万亿元，日均成交1.54万亿元，日均成交同比增长91.4%。
10月份,银行间市场同业拆借加权平均利率为2.69%，比上月低0.28个百分点；质押式债券回购加权平均利率为2.64%,比上月低0.29个百分点。
五、当月跨境贸易人民币结算业务发生5598亿元，直接投资人民币结算业务发生721亿元
10月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生5112亿元、486亿元、108亿元、613亿元。
注1：当期数据为初步数。
注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。
注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。
注4：本月M2同比增速根据可比口径计算。
（以下为央行同时公布的2014年10月社会融资规模统计数据报告全文）
初步统计，2014年10月份社会融资规模为6627亿元，比上月少4728亿元，比去年同期少2018亿元。其中，当月人民币贷款增加5483亿元，同比多增423亿元；外币贷款折合人民币减少716亿元，同比少增769亿元；委托贷款增加1377亿元，同比少增457亿元；信托贷款减少215亿元，同比少增646亿元；未贴现的银行承兑汇票减少2413亿元，同比多减2068亿元；企业债券净融资2417亿元，同比多1339亿元；非金融企业境内股票融资279亿元，同比多201亿元。2014年1-10月社会融资规模为13.59万亿元，比去年同期少1.24万亿元。
注1：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。
注2：当期数据为初步统计数。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司启动了130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资。