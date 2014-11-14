《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月10日-14日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--全球经济：以改革创新驱动经济复苏，加快亚太自贸区进程--习近平

中国国家主席习近平周二表示，当前世界经济复苏仍面临诸多的不稳定、不确定因素；应全力推动改革创新，发掘新的增长点和驱动力。大力推进亚太自由贸易区进程，尽早将愿景变成现实。

--中国经济：未来一段时期会保持中高速增长，且质量不断提升--习近平

中国国家主席习近平称，中国经济将在未来相当一段时期内保持中高速增长，且质量会不断提升；有信心在改革发展稳定之间，以及稳增长、调结构、惠民生、促改革之间找到平衡点，使中国经济行稳致远。

--中国经济：明年下行压力较大，宏观政策将适时适度预调微调--总理

中国国务院总理李克强称，中国今年能够实现全年7.5%左右的预期增长目标，虽然明年经济下行压力较大，但中国经济的基本面没有变，将继续保持宏观政策的连续性和稳定性，适时适度预调微调。

--《焦点》中国10月工业数据显示经济下行压力仍大，政策或需进一步宽松

中国10月工业、投资和消费同比增速齐齐下滑，其中工业增速再次回落至8%以下，投资增速受房地产市场疲弱影响更是录得近13年最低，反映经济下行压力仍大，经济调整态势不改，料四季度将进一步放缓。

--《焦点》中国10月低通胀折射增长乏力，仍需货币政策定向宽松

中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅停留近五年来最低点，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅则进一步扩大。通胀下行趋势持续，折射经济增长乏力局面并未改观，为货币政策继续定向宽松留出空间。

--《焦点》中国10月进出口平稳延续外强内弱，全年增7.5%目标难实现

得益于美国和新兴市场需求改善，中国10月出口增速略降但仍保持双位数；而内需低迷以及大宗商品价格下跌导致进口增速相对较低。受上半年外贸低迷的拖累，全年7.5%的外贸增长目标料无法实现。

--中国政策：出资400亿美元建丝路基金，支持"一带一路"投融资--习近平

中国国家主席习近平称，中国将出资400亿美元成立丝路基金，为"一带一路"(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家的基础设施、资源开发、产业和金融合作等与互联互通有关项目提供投融资支持。

--《焦点》中国企业中标墨高铁又遭取消只是“走出去”大战略中的小插曲

中国企业“走出去”的道路从来都不是一帆风顺。中国铁建牵头的财团上周刚中标价值数十亿美元的墨西哥高铁项目，还来不及品尝中国高铁首次整体输出的喜悦，就要咽下中标结果无端遭取消的苦果。

--中美关系：两国力争年底前就双边投资协定主要条款达成一致

中国国家主席习近平周三同来访的美国总统举行会晤时表示，中美应扩大双方能够和应该合作的领域，并加强在国际事务中的合作。

--中美关系：中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值--气候变化联合声明

周三公布的中美气候变化联合声明指出，中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰，并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。

--中韩贸易：两国结束自贸区谈判，将大幅减少贸易投资壁垒

中国与韩国领导人表示，中韩自贸区结束实质性谈判。根据协议，两个贸易大国间将消除或大幅减少贸易和投资壁垒。

--中国经济：财政部地方债研究报告建议允许地方政府宣告破产--报载

21世纪经济报 道报导，一项由中国财政部开展的地方债课题研究报告建议，研究制定《地方政府破产法》，从法律上明确地方政府应承担的债务风险责任，在地方政府资不抵债时，允许地方政府宣告破产，并规定债务重组及债务清偿程序，确定上级及中央政府在其中的责任。

--中俄关系：俄罗斯和中国签订第二轮天然气供应框架协议

俄罗斯和中国周日签订第二轮天然气供应框架协议，这是俄罗斯总统普京加强与中国关系的战略的一部分。数月前两国刚刚签订了价值4,000亿美元的协议。

--中国经济：土地改革总体方案已提交审议，料在2015年安排试点--报载

中国证券报报导，由国土资源部、农业部等多部委参与制定的土地改革总体方案已成形并提交审议，预计最快可在中央农村经济工作会议上正式推出，并在2015年安排试点。

--中国国企：筹谋资产整合一致对外竞标，“出海”战略思路渐明--报载

为更好地践履新常态下的走出去战略，一些国字头的相关行业巨头，正陆续筹谋资产整合。上海证券报周三报导，国务院国资委已与铁总等部门及相关央企密议如何通过整合，按板块形成统一的行业国际公司，一致对外竞标，形成合力再“出海”事宜，以避免同类企业在海外恶性竞争；而南北车有望成为第一个整合典范。

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--《综述》沪港通即将开通，中国A股国际化加速引发两地市场共振

经过一段时间等待后，中国官方宣布沪港通将于下周一（17日）正式启动。市场人士表示，沪港通推出打通了A股市场与境外资金的通道，对市场利好明显，但短期市场情绪集中宣泄后将趋于平静，有限的增量资金难以支持大盘长时间持续上涨，预计利好效应消化后大盘将会重回原有轨道运行。

--《焦点》人民币在香港自由兑换，助跑沪港通更提升国际化

香港金融管理局（HKMA）宣布，自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限。此举绝不仅仅会便利个人客户参与沪港通，更将进一步提升人民币国际化的层次。

--《分析》中国公开市场“标配”定式延续，央行政策创新工具蓄势待发

中国央行公开市场本周连续第五周平稳对冲操作，“14天正回购+200亿”的标配定式已延续一个半月。央行货币政策创新工具层出不穷，令公开市场操作回归淡静，在10月宏观数据密集公布期间，央行政策暂时仍难脱观察期。

--路透专访：人民币国际化未来拓展重点将转向金融领域，但路途仍远--专家

在刚闭幕的亚太经合组织（APEC）北京会议期间，人民币国际化举措集中出炉亦是一道靓丽风景，尽管有刻意安排的性质，总体仍延续中国推进人民币跨境业务的总思路。专家更是指出，在经过贸易领域的五年快速推进后，人民币国际化未来将进入金融领域拓展的更高阶段。

--中港个股：农行完成A股首单优先股发行26家机构参与，前五年股息率6%

中国四大国有银行之一的农业银行周五公告称，其400亿元人民币A股优先股已完成非公开发行，共有26家机构参与，此外前五年的股息率确定为6.00%，这也是A股首单完成发行的优先股。

--中港个股：工行获多伦多人民币业务清算行，成为模跨亚欧美三大区商行

中国工商银行(加拿大)有限公司获准担任多伦多人民币业务清算行。这是中国央行首次在北美地区选定人民币清算行。工行也成为首家拥有横跨亚洲、欧洲和美洲三大时区人民币清算行的商业银行。

--离岸人民币：中行吉隆坡分行将获批任马来西亚人民币业务清算行--消息

APEC(亚太经合组织)会议在北京召开期间，人民币国际化步伐明显加快。中国央行在连续指定卡塔尔、加拿大的人民币清算行之后，又将马来西亚的人民币业务清算资格即将授予中国银行吉隆坡分行。

--中港个股：中国银行获得“沪股通”独家结算银行资格

按市值计为中国第四大银行中国银行周一表示，该行目前已获得“沪港通”全部业务资格，成为“沪股通”独家结算银行和“港股通”结算银行及独家指定银行。

--中国保险：保险公司优先股发行量不得超过普通股总数的50%--保监会

中国保监会拟对保险公司补充资本进行规范，优先股不得超过公司普通股股份总数的50%，优先股募集金额不得超过发行前净资产的50%。保险公司发行的各类债务性资本工具的余额不得超过核心资本的100%。

--中国金融：海上丝绸之路银行正筹建，促民间资本参与一带一路--报载

中国已宣布出资400亿美元成立丝路基金，推动“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设。中国证券报周四报导，海上丝绸之路银行亦正在筹建，其拟注册资金将从原来的50亿元人民币进行更多追加，并推动民营资本参与。

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--中国能源：2020年煤炭消费控制在约42亿吨，发展非化石能源--能源局

中国国家能源局监管总监谭荣尧周日表示，未来中国将大力推进能源节约，控制煤炭消费总量，大力发展非化石能源，2020年煤炭消费总量控制在42亿吨左右，非化石能源消费比重达15%。

--美国个股：阿里巴巴迎来上市后首个“双11”，销售额约93亿美元创纪录

中国互联网巨头阿里巴巴发起的“双11”(11月11日)天猫网购物节，全天销售额最终定格在571亿元人民币（约93亿美元），大幅超越去年水平，其中移动端成交占比提升至42.6%。

--《独家新闻》大众汽车为提高与中国一汽合资企业持股的商谈陷入停滞

据公司消息人士称，就在德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)加快在华扩张步伐之际，该公司为提高在与中国一汽资企业中持股的努力却陷入停滞。中国是大众最大的市场。

--《焦点》阿里巴巴计划首次发债，融资规模或达80亿美元

中国电子商务巨头阿里巴巴下周将试探亚洲、欧洲和美国的投资者，考虑首发债券。两个月前该公司刚刚完成创纪录规模的IPO。

--中国企业：二重集团称因行业低迷资金极度紧张，贷款逾期规模持续增加

中国第二重型机械集团公司周三稍晚公告称，由于重机行业持续低迷，公司持续亏损，资金极度紧张，致使公司及控股子公司贷款本息出现逾期，到期商业承兑汇票不能按期兑付；而与10月中旬披露的数据相比，贷款逾期规模大幅增加。

--香港新股：中广核计划在港上市，拟筹资约30亿美元--IFR